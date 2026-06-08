Keiko Fujimori pidió esperar los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral luego de que los primeros reportes mostraran una contienda ajustada frente a Roberto Sánchez. En declaraciones a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular llamó a la ciudadanía a mantener la calma mientras continúa el procesamiento de actas tanto en el país como en el extranjero.

Tras conocerse los resultados preliminares, Fujimori señaló que el desenlace de la elección aún no está definido debido al reducido margen entre ambas candidaturas. En ese contexto, remarcó que el conteo debe completarse antes de sacar conclusiones sobre quién ocupará la Presidencia de la República.

“Tenemos que esperar hasta el final. Ayer dije que cada acta es muy importante. Creo que lo que corresponde en estos momentos es paciencia y mucha serenidad”, indicó.

Asimismo, indicó que Fuerza Popular ha desplegado un equipo de especialistas para revisar la documentación electoral que continúa siendo procesada. Según explicó, más de un centenar de personeros legales participa en el seguimiento de las actas observadas y de los procedimientos electorales en distintas regiones del país.

Al referirse al trabajo de este grupo, destacó que serán ellos quienes deberán analizar cada caso durante la etapa final del conteo. Por ello señaló que “la gente legal que tenemos, más de 100 de ellos desplegados en todo el Perú, tiene que luchar, analizar cada una de estas actas y tendremos que esperar y respetar los resultados, sea cual sea el ganador”.

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Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular: Tenemos que esperar hasta el final, cada acta es importante. Vamos a respetar los resultados sea cual sea el ganador



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Reconoce una división marcada del electorado

Fujimori también se pronunció sobre la estrecha diferencia reflejada en los resultados preliminares. A su juicio, las cifras evidencian que el país se encuentra dividido entre dos opciones políticas con niveles de respaldo muy similares.

La lideresa de Fuerza Popular consideró que esa realidad exigirá esfuerzos de acercamiento una vez que se conozca el resultado definitivo. En ese sentido, sostuvo que “el resultado es una gran división de los peruanos, pero corresponde a ambos partidos políticos y a todos sus líderes comenzar, después del resultado final”.

La candidata señaló además que el próximo escenario político requerirá acuerdos y espacios de entendimiento entre distintas agrupaciones. Según indicó, el mandato expresado por los ciudadanos obliga a las fuerzas políticas a buscar mecanismos de diálogo para garantizar la gobernabilidad.

Al abordar este punto, remarcó la importancia de construir consensos en el Parlamento y fuera de él. Por ello afirmó que “tenemos partidos representados en el parlamento, tenemos que dialogar de todas las fuerzas, de todas las ideologías. Eso es lo que los peruanos nos han dado como mandato y eso es lo que nos corresponderá”.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec





¿Qué dijo sobre los incidentes reportados durante los comicios?

Respecto al desarrollo de la votación, Fujimori señaló que algunas incidencias fueron comunicadas oportunamente a las autoridades competentes. Entre ellas mencionó hechos registrados en la región Puno que, según indicó, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público.

No obstante, precisó que la información recibida por sus personeros da cuenta de una jornada que, en términos generales, transcurrió con normalidad. En esa línea sostuvo que “hubo pequeños incidentes, pero todos se comportaban con normalidad”.

La excandidata también informó que continuará monitoreando el avance del conteo junto a su equipo técnico. Además, señaló que seguirá atenta al procesamiento de los votos emitidos en el extranjero debido a que estos podrían influir en el resultado final.

Finalmente, Fujimori reiteró que aguardará el cierre completo del escrutinio antes de emitir una evaluación definitiva sobre la elección. Asimismo, expresó confianza en que el proceso concluirá respetando la voluntad popular.

“Una de mis características es mi calma y serenidad. Así que vamos a llegar hasta el final. Y eso es lo que espero que todos tengan. Tengo mucha fe y mucha gratitud”, expresó.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec