Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, contó que su pareja Heydi Amado podría estar embarazada y afirmó que la posibilidad de volver a convertirse en padre lo entusiasma bastante.

“ Heydi tiene un retraso menstrual de seis días, se ha sacado unos análisis, pero los resultados aún nos darán en una semana ”, declaró a Trome.

“ No nos toma por sorpresa porque ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá porque tendría una criatura fruto de un amor verdadero. Sería un bebé deseado y hecho con mucho amor ”, agregó.

Tras los cuestionamientos de las personas por pensar en tener un bebé debido al poco tiempo que llevan juntos, el comediante dijo: “No es problema de la gente, es algo que los dos deseamos. Sería mi noveno hijo”.

“Sigo para adelante nomás, hasta morirme, quiero dejar un montón de Melcochas en Perú”, sostuvo.

Pareja de ‘Melcochita’ responde si está embarazada del cómico: “Una semana”

Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, generó sorpresa al dejar abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre a sus 89 años. El reconocido sonerista y su actual pareja, Heydi Amado, sorprendieron a los conductores Kurt Villavicencio y Katty Villalobos durante su participación en el programa “Detrás de Cámaras” de Panamericana Televisión.

Una revelación inesperada captó la atención durante la visita del cómico y su pareja de 22 años al programa de ‘Metiche’. En medio de la conversación, el comediante insinuó que, a pocos meses de cumplir 90 años, existe la posibilidad de que vuelva a convertirse en padre.

“Hace siete días que pasa algo”, comentó ‘Melcochita’, generando intriga entre los conductores. Ante esa declaración, Kurt dirigió su mirada a Heydi y le consultó directamente: "¿Estás con retraso (menstrual)?“.

Tras la revelación, los conductores invitaron a Heydi a tomar asiento y le volvieron a consultar sobre el tema. Lejos de desmentirlo, la joven respondió que su retraso era de “unos días o una semana”, una declaración que dejó visiblemente sorprendidos a Kurt y Katty.

De confirmarse un eventual embarazo, Pablo Villanueva se convertiría nuevamente en padre y sumaría su hijo número 13. La posibilidad, planteada durante el programa, podría generar diversas reacciones entre los integrantes de su familia.