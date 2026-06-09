Karla Tarazona afirmó que la felicidad es el único sentimiento que la acompaña tras haberse casado con Christian Domínguez.

En ese sentido, la exconductora de televisión indicó que ha optado por hacer caso omiso a las críticas recibidas por la celebración de su boda.

“ La gente que habla mal de ti es por cuatro cosas: Ganas de ser tú, ganas de tener lo que tú tienes, ganas de hacer lo que tú haces y ganas de lograr lo que logras. Así que no hay que enfadarse con las personas que hablen mal de ti, ellos siguen en tu vida porque quieren saber de ti, pero no estamos pendientes de la vida de ellos ”, declaró a Trome.

“ Las personas enfocadas y realizadas no tenemos tiempo para hablar mal de los demás, ni fijarse en lo que hacen. Por último, si quería ponerme un árbol en la cabeza es mi boda, mi vida y no me manejo pensando a quién le gusta o no ”, agregó.

Posteriormente, Tarazona al ser consultada sobre los rumores de un posible embarazo, respondió: “ Mis óvulos ya están congelados y el próximo año será (que saldrá embarazada) ”.

Karla Tarazona a las exparejas de Domínguez tras críticas a su boda: “Poco o nada me importa”

Karla Tarazona se pronunció sobre las críticas y comentarios que surgieron tras su matrimonio con Christian Domínguez. Al ser consultada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la exconductora de televisión restó importancia a las opiniones generadas alrededor de la celebración y respondió con firmeza a quienes cuestionaron distintos aspectos de su boda.

La empresaria también fue consultada por los comentarios emitidos por algunas exparejas del cantante por su boda. No obstante, lejos de entrar en polémicas, Karla respondió con serenidad y dejó en claro que las opiniones de terceros no afectan el momento personal que atraviesa junto al cumbiambero.

Durante su paso por el aeropuerto en compañía de Domínguez, Tarazona fue abordada por la prensa para conocer su opinión sobre las reacciones que ha generado su reciente matrimonio.

“ Mientras yo soy feliz, lo demás poco o nada me importa ”, sostuvo.

Ante la insistencia del reportero, Karla Tarazona también fue consultada sobre quienes ponen en duda la duración de su matrimonio con Christian Domínguez. Lejos de esquivar la pregunta, la empresaria respondió de manera directa.

“ Hasta que Dios diga, al fin y al cabo es problema de cada uno “, aseguró.