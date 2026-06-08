Christian Cueva regresó al país tras su viaje junto a Pamela Franco y fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Durante el encuentro, el futbolista fue consultado sobre las versiones que señalan que habría cambiado las cerraduras de su vivienda en Trujillo, presuntamente impidiendo el ingreso de su expareja Pamela López.

El futbolista evitó pronunciarse directamente sobre el tema cuando fue consultado acerca de un presunto cambio de cerraduras en su vivienda de Trujillo. Ante la pregunta del reportero, respondió de manera escueta: “ No sé de qué hablan ”.

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“ Gracias a Dios tienen su techo. Ellos viven en Lima, así que estoy tranquilo por eso. Ellos tienen un techo en Lima, ellos viven en Lima ”, agregó.

Cueva aseguró que su principal deseo es el bienestar de sus hijos y señaló que tanto él como Pamela López deben poner de su parte para garantizar que los menores crezcan en un ambiente de tranquilidad y felicidad. Incluso, expresó que espera lo mejor para la madre de sus hijos.

“ Yo creo que lo que tienen que recibir mis hijos es mucho amor y no tengo duda de que hay amor tanto del lado de su madre como del lado mío. Ellos se merecen lo mejor. No tengo problema con nadie. Como papá estaré pendiente de ellos ”, enfatizó.

Finalmente, Christian Cueva se refirió al vínculo que ha mantenido con sus hijos durante los últimos meses y explicó cómo ha sido su acercamiento con ellos mientras la trujillana permanece participando en el reality ‘La Granja VIP’.

“Disfruto mucho al estar con ellos. Sin duda, los tiempos a veces han sido cortos, pero trato de disfrutarlos a ellos porque el recibimiento que tengo es de lo mejor”, concluyó.