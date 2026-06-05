El comediante José Luis Cachay Ramos, conocido como Cachay, atraviesa dificultades económicas tras la agresión que sufrió el pasado 17 de mayo durante una presentación en el distrito de Olmos, en Lambayeque.

Debido a las consecuencias de ese incidente, el artista se ha visto obligado a vender parte de los bienes de su circo para afrontar los gastos derivados de su tratamiento médico.

El hecho ocurrió cuando un asistente presuntamente lo empujó desde las gradas de una losa deportiva luego de una broma realizada durante el espectáculo.

Como resultado de la caída, Cachay sufrió una fractura en la muñeca que posteriormente requirió una operación, en la que los médicos le colocaron platinos para favorecer su recuperación.

En declaraciones a RPP, Cachay señaló que también viene organizando actividades para recaudar fondos con apoyo de colegas del medio.

“Ahorita estoy haciendo una pollada para tratar de sacar algunos medios, voy a ver si hago otro evento con la finalidad de que mis compañeros me den la mano. He vendido unas sillas, he tenido que vender 80 sillas que tenía de mi circo, ya las vendí; tenía una carpa de circo, también la he vendido”, expresó.