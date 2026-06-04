Roberto Sánchez cierra su campaña electoral con un mitin en Jesús María (FOTOS)
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, realiza este jueves su cierre de campaña en el Campo de Marte, en Jesús María. La concentración fue convocada desde las 4:00 p.m. en la avenida La Peruanidad, luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazara la realización del evento en el Centro Histórico debido a su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad. (Fotos: César Bueno @photo.gec)