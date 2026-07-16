El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, canceló la marcha que había convocado para este miércoles 15 de julio con el objetivo de exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo.

La movilización buscaba cuestionar el proceso judicial que afronta el exmandatario. Pese a la decisión de último momento, simpatizantes de Pedro Castillo se congregaron en los exteriores del local de dicho partido a fin de expresar su respaldo.

Hasta el momento, Sánchez no precisó las razones que motivaron la suspensión de la protesta. No obstante, reiteró su respaldo al exjefe de Estado y aseguró que continuará promoviendo acciones por la vía legal para solicitar una revisión de su situación judicial.

De acuerdo a Panamericana Tv, la suspensión se debería a que la marcha no contaba con las garantías necesarias que otorga el Ministerio del Interior.

El también exministro hizo un llamado a sus seguidores a mantener una actitud pacífica y respetuosa, al señalar que cualquier acción de respaldo debe desarrollarse dentro del marco democrático y sin generar actos de violencia.

Como se sabe, Pedro Castillo se encuentra recluido mientras enfrenta un proceso judicial por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.