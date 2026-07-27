Roberto Sánchez, rechazó este lunes cualquier vínculo con un presunto esquema de recorte de sueldos dentro de su despacho parlamentario. El líder de Juntos por el Perú respondió a la prensa después de que el programa Cuarto Poder difundiera chats atribuidos a su exasesora Zoila Yauri Aquino, en los que se detallan descuentos mensuales a su remuneración entre 2021 y 2023.

Desde el Congreso, Sánchez sostuvo que en ningún momento de su gestión legislativa solicitó transferencias de dinero a sus trabajadores. El parlamentario pidió que el caso sea sometido a una indagación formal por parte de las autoridades competentes.

“Yo rechazo de plano que después de tantos años se quiera referir de esos trabajadores. Por eso creo que se tiene que investigar y yo seré el primero”, declaró.

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Robero Sánchez, excandidato presidencial: En ningún año de mi trabajo parlamentario, ni siquiera he esbozado, ni pedido, ni transferencias ni nada



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El chat que lo menciona directamente

Entre las conversaciones reveladas por el reportaje figura un mensaje atribuido al propio Sánchez, enviado en noviembre de 2021 cuando ejercía como ministro de Comercio Exterior y Turismo. En dicho texto, el entonces funcionario le habría solicitado a su asesora el cumplimiento de compromisos económicos previamente establecidos.

Sin embargo, el excongresista optó por no confirmar ni desmentir su autoría del mensaje. En su lugar, remitió el tema al proceso de investigación que la Fiscalía Anticorrupción evaluará iniciar.

Fuente: Cuarto Poder.

“Yo rechazo ese contexto de chats y todo. Creo que lo que corresponde es que, si me escribió, eso está en el informe con claridad yo me someto a las investigaciones”, indicó.

Finalemente, Sánchez descartó cualquier acercamiento con su extrabajadora. Según explicó, recién tomó conocimiento sobre el caso la noche en la que se emitió el reportaje.

“En absoluto. Recién me acabo de enterar”, sostuvo.