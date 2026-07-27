El próximo jueves 30 de julio en los altos del Portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa se llevará a cabo el Festival por el Día Nacional del Pisco. La actividad reunirá a al menos 10 productores vitivinícolas de la región para promover la bebida bandera del Perú y difundir la tradición pisquera entre la población.

El evento se desarrollará de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y ofrecerá degustaciones de distintas variedades de pisco elaboradas por productores arequipeños. La actividad es organizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa en coordinación con la Asociación de Productores Pisquero (ProPisco).

Además de la exhibición y degustación de piscos, el programa incluye una clase magistral a cargo de especialistas del sector, quienes explicarán el proceso de elaboración, las características de la bebida y las formas adecuadas de apreciarla. También se realizarán concursos y actividades para los asistentes.

Mario Meléndez, presidente de ProPisco, aseguró que actualmente se tiene una producción de un millón de litros anualmente. Pero los conflictos internacionales, contrabando y adulteración de este producto han reducido las ventas hasta en un 30%.