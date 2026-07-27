Con una variada oferta gastronómica, espectáculos musicales y actividades para toda la familia, hoy inició el Festival de la Peruanidad en el kilómetro 5 de la vía hacia Mejía, en la playa ubicada después de La Aviación, en el distrito de Mollendo, provincia de Islay. El evento forma parte de las celebraciones por el 205 Aniversario de la Independencia del Perú y continuará este martes 28 de julio con su jornada central.

Los asistentes disfrutarán del festival gastronómico, donde se ofrecen platos como caja china, chancho al palo, chancho al cilindro, parrillas de res y cerdo, diversas variedades de ceviche, pulpo a la parrilla, arroz con langostinos, polladas, parrillada de cordero, picante a la tacneña, entre otras especialidades.

El programa también incluye diversas actividades recreativas y tradicionales, como carreras de caballos, competencias de burros con la participación de criadores del sector La Punta, exhibiciones de toro mecánico y un paseo de mascotas, además de presentaciones musicales en vivo.

Las actividades principales se desarrollarán este lunes 28 de julio. La jornada comenzará con el izamiento del Pabellón Nacional y la misa Te Deum. Posteriormente, desde las 9:30 horas, se realizará el desfile cívico con la participación de delegaciones escolares y de instituciones castrenses, entre ellas el Ejército Peruano y la Marina de Guerra.

Las celebraciones serán con la presentación de artistas nacionales e internacionales. Entre los artistas estarán Segundo Rosero, “La Voz y Sentimiento de América”, Orquesta Candela, X Dinero, Orquesta Ángeles de Gala, Rosita Vento y la Orquesta Son del Puerto, quienes animarán la fiesta por Fiestas Patrias en el litoral mollendino.