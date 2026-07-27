Las enfermedades neurodegenerativas continúan en aumento en el Perú y representan un reto creciente para el sistema sanitario. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), alrededor de 30 000 personas viven con enfermedad de Parkinson en el país. A ello se suma que, durante el último año, el Ministerio de Salud (Minsa) atendió a más de 13 000 pacientes con Alzheimer.

En conjunto, más de 43 000 peruanos requieren atención especializada para estas patologías, cuya incidencia aumenta conforme envejece la población.

La tecnología gana protagonismo en la atención de enfermedades neurológicas

El crecimiento de estas enfermedades también incrementa la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas capaces de optimizar el diagnóstico y los tratamientos.

Entre las soluciones que vienen transformando la atención neurológica a nivel internacional destacan la inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes médicas, el procesamiento de señales cerebrales, los sensores biomédicos, las interfaces cerebro-computadora y los sistemas de monitoreo remoto de pacientes.

Estas innovaciones forman parte del campo de acción de la Ingeniería Biomédica, disciplina que integra conocimientos de ingeniería y ciencias de la salud para desarrollar tecnologías orientadas a resolver problemas médicos complejos.

UDEP anuncia nueva carrera de Ingeniería Biomédica

En este contexto, la Universidad de Piura (UDEP) anunció el lanzamiento de la carrera de Ingeniería Biomédica, presentada el 8 de julio, cuyas clases comenzarán en marzo de 2027 en el Campus Piura.

El programa académico busca formar profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar tecnologías biomédicas para responder a las necesidades del sector salud. La propuesta reúne a docentes de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Medicina Humana de la universidad.

El director de la nueva carrera, Carlos Quispe, señaló que el programa tendrá una orientación internacional.

“Se apoya en convenios con universidades de Europa y América Latina, con oportunidades de movilidad y proyectos de investigación conjunta y el camino hacia la doble titulación”, indicó.

La UDEP informó que mantiene alianzas académicas con la Università Campus Bio-Medico di Roma (Italia), la Universidad de Navarra y la Universidad Politécnica de Madrid (España), además de la Universidad Austral (Argentina).

Alta demanda de especialistas

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics), la demanda de ingenieros biomédicos continuará creciendo debido al desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias y al incremento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

La UDEP también señaló que la nueva carrera contará con el respaldo del Centro de Innovación y Emprendimiento HUB UDEP, que brindará asesoría para futuros proyectos y emprendimientos vinculados con la tecnología biomédica.

El plan de estudios tendrá una duración de cinco años y busca formar profesionales capaces de desarrollar, junto con especialistas de diversas disciplinas, soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar los diagnósticos, optimizar los tratamientos y elevar la calidad de vida de los pacientes.