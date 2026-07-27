Momentos de terror vivió una familia del centro poblado San Agustín, en el distrito de Chincha Baja, al hallar una bolsa que contenía un explosivo. Los agentes al llegar al predio encontraron además una nota amenazante dirigida contra los propietarios de la vivienda. El caso permanece en investigación para ubicar a los responsables del hecho criminal, quienes habrían empleado un vehículo menor para cometer el atentado.

Amenaza criminal

En el alejado sector todo transcurría con normalidad. Entre las pocas viviendas familiares no se había advertido que sujetos inescrupulosos dejaron un cartucho de dinamita. Fue un adulto mayor quien, al retornar al predio tras realizar labores agrícolas, observó una bolsa de plástico de color negra, la cual se encontraba en el área del patio usado como cochera. Este objeto llamó su inmediata atención.

El agricultor quiso retirar la bolsa, para mantener su ingreso limpio, y lo que descubrió fue aterrador. Había un explosivo que tenía cinta aislante y con su respectiva mecha para ser estallada. El hombre comunicó de inmediato a su hijo sobre el hallazgo, y este a su vez solicitó a la comisaría de Chincha Baja apoyo policial para realizar la constatación de los hechos. Según información oficial, los efectivos encontraron además de la dinamita, una nota.

Se trata de una hoja de cuaderno que tenía un mensaje amenazante en contra de la familia que reside en este sector. “Las 24 horas no te van a cuidar, vamos a volar toda tu casa”, se lee en escrito acompañado por el explosivo. Los agentes al descartar situación de detonación neutralizaron el artefacto, para ser conducido a la delegación para continuar con las diligencias correspondientes.

Las investigaciones continúan a cargo de la delegación distrital para identificar a los sujetos que están inmersos en este hecho delictivo y el móvil por el que están actuando. Cabe indicar que este año el distrito de Chincha Baja fue golpeado por hechos violentos como sicariato y extorsión. Solo en el mes de junio ocurrieron dos asesinatos con arma de fuego, el primero en por la UPIS Agustín Falcone y el otro por el Fundo Santa Adela.

EL DATO: El aparato explosivo fue trasladado a la sede policial para las diligencias de ley, mientras se investiga el caso ocurrido en un sector en donde la mayoría de viviendas corresponden a un grupo familiar.

-2 asesinatos ocurrieron hace un mes en este distrito de la provincia de Chincha.

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