Mediante trabajo coordinado entre personal de la División Regional de Inteligencia y efectivos de la comisaría de Chincha Alta se realizó la ubicación y captura de un sujeto que merodeaba la ciudad portando un cartucho de explosivo. Se trata de J. Paytan (22), hallado por la cuarta cuadra de Benavides y trasladado a la Sección de Investigación Criminal (Seincri) para las diligencias correspondientes.

Sujeto detenido

El equipo policial tras descubrir al individuo procedió con su detención antes de que escape, hallando en el registro personal una mochila, además del artefacto explosivo de color amarillo, que contenía sustancia gris gelatinosa, y así también estaba adherido con una mecha lenta de aproximadamente 60 centímetros de largo. Ante el hallazgo de este objeto Paytan quedó en calidad de detenido.

Este es investigado por la comisión del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, contra la seguridad pública y por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. De acuerdo con la información policial, el intervenido registra antecedentes por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de incendio. El sospechoso fue puesto a disposición de la Seincri y de la fiscalía de turno para las investigaciones de ley.

