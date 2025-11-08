Nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Salazar y Julio Medrano, quienes en el primer día de este mes, cayeron con más de mil cartuchos de dinamita y dos rollos de mecha de seguridad (mecha lenta). Ambos involucrados fueron trasladados al establecimiento penitenciario de la provincia de Chincha.

Material explosixo

El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha a cargo del fiscal provincial Alan Saldaña de la Rosa, obtuvo que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Eduardo Salazar Valenzuela y Julio Carlos Medrano Sotelo, presuntos coautores del delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de Fabricación, Suministro o Tenencia de Materiales Peligrosos.

Los imputados fueron intervenidos el 01 de noviembre de 2025 a las 11:20 de la noche aproximadamente, por personal policial de la DIRANDRO-LIMA, en la carretera San Juan de Chincha, kilómetro 25.

Según la carpeta fiscal, los sujetos se encontraban a bordo de un vehículo con placa de rodaje BWB-875, en cuyo interior se incautó una considerable cantidad de material explosivo y accesorios.

La diligencia permitió hallar un total de 1022 cartuchos de dinamita consistentes en: 399 cartuchos de emulsión, marca famesa, modelo Emulnor, 260 cartuchos de emulsión, marca famesa, modelo Emulnor, 68 cartuchos de emulsión, marca Exsur, modelo Emulgold color amarillo, 44 cartuchos de emulsión, marca Famesa, modelo Emulnor, 251 cartuchos de emulsión, marca Famesa, modelo Emulnor y 02 rollos de mecha de seguridad (mecha lenta).

La investigación a cargo de la fiscal adjunta Yessebel Ordoñez Cancho, sustentó el requerimiento ante el Juzgado Penal de Turno de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo de Chincha, cumpliendo con los presupuestos de gravedad, elementos de convicción y prognosis de pena, a fin de asegurar la presencia de los imputados en la investigación.

