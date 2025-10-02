Efectivos policiales de la comisaría de Humay, en la provincia de Pisco, región Ica, lograron la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en actividades de minería informal, al ser sorprendidas transportando un cargamento significativo de explosivos y otros materiales peligrosos.

Flagrancia del delito

El operativo se realizó el pasado martes 30 de setiembre, aproximadamente a las 5:30 a.m., a la altura del kilómetro 30 de la carretera Los Libertadores. Durante una intervención de rutina, los agentes detectaron que una camioneta Ford, color blanco y con placa VAS-746, trasladaba de forma irregular diversos insumos altamente peligrosos.

Entre los materiales incautados se encontraron 298 cartuchos de dinamita, 100 detonadores, un rollo de mecha lenta, un saco de nitrato de amonio, un motor eléctrico, además de otros objetos de interés criminal.

Los detenidos fueron identificados como Rosario Quispe Revata de 51 años, José Brandy Cuba Ramos (23), Delia Cusipuma Pariona (60) y Cirilo Cusipuma Gamboa (70). Según fuentes policiales, los investigados se dedicarían presuntamente a la comercialización ilegal de explosivos destinados a actividades de minería informal en la zona.

El caso viene siendo investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común, específicamente por tenencia, uso y comercialización ilegal de material explosivo, así como por posibles delitos conexos.

