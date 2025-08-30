En una operación que causó gran impacto en la provincia de Chincha, la Policía Nacional logró desarticular a la banda criminal denominada “Los detonadores de Chavín”, dedicada presuntamente a la tenencia ilegal de explosivos y vinculada al amedrentamiento de empresarios en las provincias de Chincha, Pisco e Ica, según la Policía.

Sujetos detenidos

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División Policial de Chincha, quienes detuvieron a las personas identificadas como Demetrio Alejandro Machahuay Huarcaya (a) “Cherry”, José Ángel Achilcana Huarca (a) “Angelito”, Raúl Guillen Hilario (a) “Mache” y Luis Valerio Guillen Hilario (a) “Gringo”, todos ellos sorprendidos en flagrancia delictiva.

Durante la operación de inspección policial, incautaron 170 cartuchos de dinamita, 40 detonadores, un rollo de mecha, un saco de nitrato de amonio y tres equipos móviles, materiales que, según las investigaciones preliminares, serían empleados para actividades de minería ilegal y posibles extorsiones.

La conferencia fue realizada por el general PNP Leybi Antonio Huamán Daza en las instalaciones de la comisaría del distrito de Paracas, señalando además que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley.

Asimismo, se anunció que se intensificarán los operativos en la región con el objetivo de erradicar este tipo de delitos que ponen en riesgo la seguridad pública.

