Hallan a niña de 11 años desaparecida hace una semana en Caravelí

La niña de 11 años que permanecía desaparecida desde el pasado 21 de julio, tras salir de su vivienda con dirección a su colegio en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí, fue encontrada sana durante un operativo policial cuando era trasladada en un vehículo menor por la carretera Panamericana Sur.

Se trata de Niurka, una mejor quien fue vista por última vez alrededor de las 17:00 horas en el sector Alto Perú, luego de salir rumbo a su institución educativa, sin regresar a su domicilio.

Tras la denuncia familiar, la Policía de Yauca realizó un operativo de patrullaje e inteligencia en diferentes sectores del distrito y fue ubicada ayer cuando era trasladada en un vehículo menor por la Panamericana Sur. Durante la intervención, el conductor intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido por los efectivos policiales, quienes procedieron a detenerlo.

Tras el rescate, la escolar fue puesta bajo protección para garantizar su integridad, mientras que el intervenido quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que la menor permaneció desaparecida durante aproximadamente una semana.