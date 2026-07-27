La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los horarios especiales que tendrán los servicios de transporte público durante los feriados nacionales del 28 y 29 de julio. La programación contempla cambios en la operación del Metropolitano, Metro de Lima y Callao, corredores complementarios, transporte regular y taxis autorizados.

Con esta medida, los usuarios podrán organizar sus desplazamientos durante las fechas festivas, en las que se prevé un mayor movimiento de pasajeros en distintos puntos de la capital. La entidad recomendó a la ciudadanía revisar los horarios antes de realizar sus viajes para evitar inconvenientes.

¿Qué horarios tendrá el Metropolitano?

Según la información difundida por la ATU, los servicios regulares A, B y C del Metropolitano funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. En el caso de los servicios expresos, el Expreso 1 operará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 atenderá hasta las 8:00 p. m.

Los servicios alimentadores mantendrán su operación hasta las 11:00 p. m. durante ambas fechas. La entidad precisó que los usuarios deberán considerar estos horarios para planificar sus recorridos.





Servicio del Metro de Lima y Callao

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará durante los feriados de Fiestas Patrias con horarios diferenciados según la fecha. La frecuencia de los trenes variará entre el 28 y 29 de julio.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. Martes 28 de julio: trenes con intervalos de entre 5.5 y 15 minutos.

trenes con intervalos de entre 5.5 y 15 minutos. Miércoles 29 de julio: trenes con intervalos de entre 6.5 y 15 minutos.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao también mantendrá su operación durante ambas jornadas festivas.

Horario de atención: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.





Corredores complementarios y transporte regular

Los corredores complementarios continuarán operando durante los feriados con un horario establecido para atender la demanda de usuarios. Asimismo, el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios habituales.

Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Aerodirecto: funcionará con sus rutas y horarios habituales.

En el caso del transporte público regular, que incluye buses, microbuses y otras líneas autorizadas, la atención se extenderá durante gran parte del día. La programación permitirá mantener la conexión entre distintos puntos de Lima durante las fechas festivas.

Transporte público regular: de 4:30 a. m. hasta la medianoche.

La ATU indicó que los taxis autorizados tendrán disponibilidad durante todo el día. Este servicio funcionará las 24 horas del 28 y 29 de julio para atender la demanda de movilidad en la ciudad.

La institución difundió esta información debido al incremento de desplazamientos que suelen registrarse durante las celebraciones por Fiestas Patrias. La recomendación es que los ciudadanos tomen en cuenta los horarios establecidos para organizar sus viajes con anticipación.