FC Sporting Company SA volvió a competir en la Liga 3 después de más de siete semanas de inactividad y lo hizo con una goleada. El equipo arequipeño derrotó 6-0 a Cienciano “B” en el estadio 25 de Noviembre, en Moquegua, en un partido en el que dominó de principio a fin.

El conjunto dirigido por Ysrael Zúñiga impuso condiciones desde el inicio del encuentro, controló la posesión del balón y generó constantes llegadas al arco rival, reflejando en el marcador la superioridad mostrada durante los 90 minutos.

El primer gol llegó a los 11 minutos por intermedio de José Fernández, quien abrió el camino de la victoria. Siete minutos después, Joaquín Cornejo amplió la ventaja tras culminar una jugada colectiva. Antes del descanso, José Montoya marcó el 3-0 a los 24 minutos, dejando el partido prácticamente encaminado.

En la segunda mitad, Sporting Company mantuvo la misma intensidad. Apenas iniciado el complemento, Luis Chávez anotó el cuarto gol a los 46 minutos y, cinco minutos más tarde, Pedro de la Cruz convirtió el quinto. El resultado se cerró a los 80 minutos con el segundo tanto de Joaquín Cornejo, quien selló el definitivo 6-0.

La victoria marcó un regreso esperado para el cuadro arequipeño, que permaneció más de siete semanas sin disputar encuentros oficiales. Pese a ello, el plantel continuó con su preparación durante ese periodo, situación que quedó reflejada en el rendimiento mostrado frente al conjunto cusqueño.

Con este resultado, Sporting Company no solo sumó tres puntos en su retorno a la Liga 3, sino que también envió un mensaje a sus rivales al exhibir un equipo sólido en todas sus líneas, con eficacia ofensiva y un funcionamiento colectivo que le permitió firmar una de las goleadas más amplias de la jornada.