La Universidad César Vallejo volvió al triunfo y se tumbó a Carlos A. Mannucci por 1-0, en el Estadio Mansiche, para quedarse con una versión del “Clásico trujillano”.

El cuadro “Poeta” consiguió una victoria clave que le permite revivir y volver a meterse en la pelea por clasificar dentro de los seis mejores del Grupo 1 de la Fase Regional del campeonato de la Liga 2 Caliente.

PELEADO

El tricolor tuvo la primera opción de gol en los pies del colombiano José Carlos Muñoz, sobre los 8’. El mediocampista exigió con un remate de tiro libre al arquero vallejiano Facundo Silva.

Foto: Sebastian Rivas

César Vallejo también tuvo lo suyo y buscó con el argentino Santiago Barrera. El extranjero sacó un zapatazo de larga distancia y el cuidavallas carlista Gerson Valladares se encargó de negarle el grito de gol.

Antes de irse al descanso, el argentino Santiago Vera, exRiver Plate, casi sorprende a Valladares, que tuvo que desviar el disparo para salvar la caída de su pórtico.

GRITO DE EUFORIA

Para la segunda mitad, los carlistas controlaron el balón, pero les faltó concretar en el puntillazo final. Un cabezazo de Koichi Aparicio y Silva se encargó de controlar el esférico.

Foto: Sebastian Rivas

Cuando se jugaban los 90’, llegó un tiro libre para los dirigidos por José Guillermo “Chemo” del Solar por el sector derecho. El volante Miguel Cornejo tomó el balón para jugarla de forma frontal para Vera, quien dentro del área le pegó de derecha y envió el balón al fondo del arco de Valladares, para decretar el 1-0.

Con esta victoria, César Vallejo suma 16 puntos y escala hasta la sexta casilla del Grupo 1. A falta de cuatro jornadas, por ahora, los vallejianos están en zona de clasificación a la Fase Final. Por su parte, los carlistas, con 23 puntos, se mantienen en la cuarta posición y están a tres del líder Deportivo Llacuabamba.