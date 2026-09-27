La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizado en Nueva York, Estados Unidos. Bloomberg Línea la incluyó entre las figuras que protagonizaron la primera jornada de discursos junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump y José Antonio Kast.

La jornada reunió a líderes de distintos países para abordar conflictos internacionales, seguridad, orden y desafíos nacionales. El medio especializado en información económica señaló que las intervenciones reflejaron distintas posiciones sobre estos asuntos y el papel de los gobiernos.

La presencia de Fujimori formó parte de una agenda oficial desarrollada durante su visita a Estados Unidos. Además de las actividades diplomáticas, la mandataria cumplió reuniones relacionadas con la promoción de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos económicos con ese país.

Reuniones con inversionistas

Como parte de esta agenda, Fujimori visitó la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), donde sostuvo un encuentro con representantes de la institución. La actividad incluyó su participación en el tradicional campanazo de cierre y la firma del Libro del Campanazo en el Trading Floor.

La visita también estuvo orientada a presentar al Perú como un destino para capitales extranjeros. La NYSE constituye una plataforma mediante la cual empresas peruanas pueden acceder a mercados internacionales para financiar sus operaciones y generar empleo.

Durante su actividad con empresarios e inversionistas, la mandataria destacó las oportunidades que ofrece el país y la importancia de fortalecer la confianza para atraer capital privado. El Gobierno vinculó esta agenda con la búsqueda de nuevos proyectos y mayores relaciones comerciales entre Perú y Estados Unidos.

“Desde la Bolsa de Valores de Nueva York reafirmamos un mensaje para el mundo: el Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión”, indicó.

La presidenta también afirmó que la inversión privada generaría mayor empleo y crecimiento económico.

“La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar confianza, atraer nuevas inversiones y convertir el enorme potencial de nuestro país en más oportunidades para más familias”, expresó.