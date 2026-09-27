El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que espera alcanzar un acuerdo con Cuba y consideró que no será necesario utilizar al Ejército contra la isla. La declaración fue realizada ante periodistas en la Casa Blanca, después de un reporte sobre preparativos militares estadounidenses relacionados con una posible operación.

Trump también señaló que busca ayudar a Cuba y abrir el país, al considerar que existen cubano-estadounidenses interesados en regresar. Su pronunciamiento se produce mientras Washington mantiene la presión sobre La Habana y continúan los contactos diplomáticos entre ambos gobiernos.

CBS News informó que la Reserva del Ejército de Estados Unidos evalúa qué unidades podrían proporcionar apoyo al Comando Sur durante los próximos cuatro meses. Entre los recursos considerados figuran personal policial y médico, además de otras unidades de respaldo para una eventual operación.

El reporte se conoció en medio de las evaluaciones estadounidenses sobre posibles escenarios relacionados con Cuba. No obstante, la información difundida no señala que exista una orden presidencial para iniciar una intervención militar en la isla.

🇺🇸🇨🇺 ÚLTIMA HORA: Donald Trump cree que hará un acuerdo con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar:



“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos al ejército. Cuba está fracasando muy mal. Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a… pic.twitter.com/4lI45v1op8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 26, 2026





Cuba mantiene su rechazo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que Estados Unidos no encontrará una justificación para realizar un ataque contra Cuba. Sus declaraciones fueron realizadas después de reconocer que representantes de ambos países han mantenido conversaciones diplomáticas.

Rodríguez evitó proporcionar detalles sobre esas conversaciones y tampoco confirmó versiones sobre la identidad de quienes participan en las negociaciones por parte de La Habana. De esta manera, los contactos entre ambos gobiernos continúan mientras Washington evalúa distintas alternativas frente a la situación cubana.