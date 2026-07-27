La organización Sinfonía por el Perú, en alianza con Penguin Random House Grupo Editorial, presentó “¿A qué suena Perú?”, un libro infantil que invita a niñas y niños a conocer la diversidad cultural del país a través de la música, las danzas y las tradiciones.

La publicación, que ya se encuentra disponible en las principales librerías del país, será presentada oficialmente el jueves 6 de agosto, a las 6:30 p. m., durante la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima).

Con prólogo del tenor peruano Juan Diego Flórez, fundador y presidente de Sinfonía por el Perú, la obra busca fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el patrimonio cultural peruano mediante historias dirigidas al público infantil.

Seis relatos inspirados en la riqueza cultural del Perú

El libro reúne seis cuentos ilustrados ambientados en distintas regiones del país.

A través de sus páginas, los lectores recorren la costa, los Andes y el lago Titicaca para conocer a niños que descubren el valor de sus raíces, la amistad y la convivencia mediante la música.

Cada relato incorpora instrumentos musicales, danzas, costumbres y expresiones culturales que forman parte del patrimonio vivo del Perú, con el propósito de despertar la curiosidad de los más pequeños por la diversidad cultural del país.

Una propuesta para fortalecer la identidad desde la infancia

La directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú, Gabriela Perona, señaló que la publicación forma parte de las actividades por los 15 años de la organización.

“Presentamos esta obra con el propósito de que las niñas y niños puedan descubrir, a través de la lectura y la imaginación, que nuestra patria no se cuenta solo con palabras, sino con sonidos. En nuestra música convergen la geografía, la lengua y la memoria viva de una nación”, afirmó.

Según explicó, el libro busca contribuir a la formación de identidad y promover el reconocimiento de la diversidad cultural del país desde la infancia.

Desde 2011, Sinfonía por el Perú desarrolla programas de educación musical colectiva y gratuita dirigidos a niñas, niños y jóvenes en distintas regiones del país.

Presentación en la Feria Internacional del Libro de Lima

La presentación oficial de “¿A qué suena Perú?” se realizará el 6 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima, donde participarán lectores, familias y representantes del ámbito cultural.

Como parte de la jornada, el programa Puro Perú del Núcleo Rímac de Sinfonía por el Perú ofrecerá una presentación musical desde las 8:45 p. m. en el auditorio Fundación BBVA Blanca Varela.