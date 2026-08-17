El Ministerio de la Producción (PRODUCE), mediante la Resolución Ministerial N.º 00272-2026-PRODUCE, estableció que el nuevo límite máximo de captura del bonito sería de 118 200 toneladas, frente a las 93 200 toneladas fijadas inicialmente, para el periodo desde enero hasta diciembre de 2026.

La medida se aplica debido a las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno El Niño y las recomendaciones técnico-científicas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

De acuerdo a IMARPE, las condiciones como el debilitamiento de los vientos costeros, disminución del afloramiento de aguas frías e ingreso de masas de agua cálidas, favorecen una mayor disponibilidad del bonito, situación que necesita de observación y seguimiento permanente de la pesquería.

“Estamos generando oportunidades para nuestros pescadores, pero bajo reglas claras que permitan aprovechar el recurso sin comprometer su sostenibilidad”, sostuvo el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

DETALLE

Por ello, PRODUCE determinó que las embarcaciones de cerco menores de 20 m³ podrán iniciar operaciones desde el 17 de agosto; las de cerco mayores de 20 m³ y hasta 32,6 m³, desde el 27 de agosto; y las embarcaciones que utilizan redes de cortina y otras artes pasivas, desde el 6 de septiembre de 2026.

Así también, dispone que las embarcaciones de cerco capturen como máximo el 60 % de su capacidad de bodega por faena. Mientras que las de mayores de 20 m³ y hasta 32,6 m³, la tolerancia es de hasta 2 toneladas; para las de 10 m³ hasta 20 m³, de hasta 1 tonelada; y para las menores de 10 m³, de hasta 0,7 toneladas.

Respecto al volumen, se distribuyen 11 770 toneladas para embarcaciones de cerco mayores de 20 m³ y hasta 32,6 m³; 6 465 toneladas para las de 10 m³ hasta 20 m³; 2 700 toneladas para las menores de 10 m³; y 2 428 toneladas para embarcaciones que utilizan redes de cortina y otras artes pasivas.

Según el titular de PRODUCE, el objetivo es ordenar la actividad, proteger el stock y asegurar que el bonito pueda continuar renovándose.