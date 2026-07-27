El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y La Ira Producciones presentarán la adaptación peruana de “Hasta que caigan las estrellas”, obra de la dramaturga británica Beth Steel.

La comedia dramática, adaptada y dirigida por Mikhail Page, se estrenará el sábado 3 de octubre en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, ubicado en el jirón Luis Sánchez Cerro 2121, en Jesús María.

La producción reúne a Érika Villalobos, Luciana Blomberg, Melania Urbina, Lucho Cáceres, Johan Escalante, Liliana Trujillo, Alfonso Santistevan, Augusto Mazzarelli, Fernanda Miyashiro, Marcela Valer y Bianca Bazo.

Una boda expone los secretos de una familia

La historia transcurre durante una calurosa tarde de verano en Lima, cuando familiares y amigos se reúnen para celebrar la boda de Silvia y Reiner, su novio venezolano.

Lo que comienza como una celebración se transforma con la aparición de resentimientos, prejuicios, diferencias culturales y secretos familiares que habían permanecido ocultos.

El montaje aborda la identidad, los vínculos familiares y la dificultad de aceptar los cambios en las personas cercanas. La propuesta combina humor con escenas de tensión y momentos emotivos.

Adaptación peruana de la obra de Beth Steel

“Hasta que caigan las estrellas” es la versión peruana de Till the Stars Come Down, texto estrenado en 2024 en el Dorfman Theatre del National Theatre de Londres.

La producción original recibió nominaciones a los Premios Olivier en las categorías de mejor obra nueva y mejor actriz de reparto para Lorraine Ashbourne. Posteriormente llegó al West End londinense.

Para esta puesta en escena, Mikhail Page trasladó la historia a Lima y adaptó sus conflictos a un contexto local, manteniendo como eje la reunión familiar alrededor de una boda.

Horarios y precios de las entradas

Las funciones se realizarán los viernes, sábados y lunes a las 8:30 p. m., mientras que los domingos comenzarán a las 7:00 p. m.

Las entradas se encuentran en preventa a través de Joinnus con los siguientes precios:

General VIP: S/45.

General platea: S/35.

General lateral: S/30.

Adultos mayores: S/30.

Estudiantes: S/30.

La preventa estará vigente hasta un día antes del estreno o hasta agotar el stock disponible, según informó la producción.

El teatro dispone de estacionamiento gratuito sujeto a disponibilidad. Una vez iniciada la función, no se permitirá el ingreso a la sala.