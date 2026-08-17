En un accidente de tránsito en la ciudad de Tacna se vio involucrado un patrullero policial asignado a la comisaría Central o del Cercado, con una mujer gestante herida.

En la intersección de las calles Bolívar e Ica en la Ciudad Heroica a las 7:30 horas se produjo el choque de la camioneta marca Toyota Hilux color blanco con placa EPH-742 de propiedad de la XI Dirección Territorial PNP de Arequipa. Estaba destacada en la comisaría Central de Tacna para los patrullajes preventivos en el Cercado o lucha contra la delincuencia.

Embarazada con lesiones

Ese vehículo policial del año 2025 embistió al automóvil Nissan color verde de matrícula Z3J-161 que tenía como conductor a una mujer en estado de gestación y resultó con lesiones, por lo que tuvo que ser asistida y trasladada a un centro médico para que reciba asistencia.

Según la información de testigos, el patrullero circulaba por la calle Bolívar en sentido de oeste a este (de subida) e impactó al vehículo particular que se desplazaba por la calle Ica de norte a sur, hecho que no pasó desapercibido en los transeúntes.

Evacuada en ambulancia

El vehículo Z3J-161 de propiedad de Yulissa Rejas resultó con abolladura y hundimiento de la carrocería en la parte lateral derecha, la conductora se quejaba de dolores y fue socorrida por los agentes que se hallaban en el patrullero policial, al tiempo que se solicitó una ambulancia y paramédicos.

Ante la demora de una unidad paramédica, la mujer gestante y herida fue auxiliada y trasladada al centro asistencial en otro patrullero, ante la urgencia de ser evaluada y verificar la situación de la criatura que llevaba en su vientre.