Miguel Grau Seminario: ¿Por qué se recuerda al Caballero de los Mares a 192 años de su nacimiento?.

La Marina de Guerra del Perú conmemora este 27 de julio el 192 aniversario del nacimiento del almirante Miguel Grau Seminario con una ceremonia institucional en la Escuela Naval del Perú. La actividad busca rendir homenaje a una de las figuras más representativas de la historia nacional por su trayectoria como marino, estratega naval y servidor público.

Nacido en Piura en 1834, Miguel Grau dedicó gran parte de su vida al servicio de la República y a la defensa de los intereses nacionales. Su legado permanece asociado a valores como el honor, la valentía, la humanidad y el sentido del deber.





¿Por qué se recuerda a Miguel Grau?

La relación de Grau con el mar comenzó desde temprana edad, cuando a los ocho años se embarcó como grumete en el bergantín “Tescua”. Posteriormente, recorrió distintos mares del mundo a bordo de naves mercantes antes de incorporarse a la Marina de Guerra del Perú como guardiamarina.

Durante su carrera militar, alcanzó el grado de almirante y asumió el mando del monitor “Huáscar” durante la Guerra del Pacífico. En ese periodo destacó por sus capacidades como estratega naval y por sus decisiones durante los enfrentamientos del conflicto.

Uno de los episodios que marcó su reconocimiento ocurrió tras el combate de Iquique, cuando ordenó rescatar a los 62 tripulantes de la corbeta chilena “Esmeralda”. Además, envió a la viuda del comandante Arturo Prat sus pertenencias personales junto con una carta en la que reconoció el valor de su esposo.

Estos actos de respeto hacia sus adversarios hicieron que fuera reconocido como el “Caballero de los Mares”. Su figura trascendió el ámbito militar y pasó a formar parte de la memoria histórica del país.

Además de su labor en la Marina, Miguel Grau participó en la vida política nacional como diputado por la provincia de Paita. Desde el Congreso de la República promovió la necesidad de fortalecer y equipar adecuadamente a la institución naval para proteger la soberanía del país.

El 8 de octubre de 1879, durante el combate de Angamos, Grau perdió la vida junto a la tripulación del monitor “Huáscar”. Su actuación durante la Guerra del Pacífico consolidó su lugar como una de las principales figuras de la historia peruana.

Con esta ceremonia, la Marina de Guerra del Perú recuerda la trayectoria del almirante y reafirma la vigencia de los principios que representó durante su vida. La institución destacó que su ejemplo continúa siendo una referencia para las nuevas generaciones de peruanos.