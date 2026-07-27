La película peruana “ELLAS”, dirigida por el cineasta Eduardo Mendoza De Echave, fue seleccionada para participar en la Competencia Peruana de la edición número 30 del Festival de Cine de Lima PUCP.

El largometraje tendrá su estreno en el Perú como parte de la programación oficial del certamen y será presentado en tres funciones programadas para agosto en Cineplanet San Miguel, Cineplanet Alcázar y el Teatro NOS PUCP.

La participación en el festival se produce antes del estreno comercial de la cinta, cuya fecha será anunciada posteriormente, de acuerdo con la producción.

Una historia sobre cuidado, familia y diferencias sociales

“ELLAS” es el décimo largometraje de Mendoza De Echave y, según el director, representa su trabajo más personal.

La película presenta un retrato de mujeres cuyas vidas están marcadas por el cuidado, los vínculos familiares y las diferencias sociales. La historia también aborda la migración andina, el trabajo doméstico y las fronteras sociales que persisten en el Perú.

“Esta es, probablemente, la película más personal que he realizado. Me interesa iluminar esos vínculos invisibles que sostienen a las familias, esas complejas relaciones de afecto, dependencia y silencios”, señaló Eduardo Mendoza De Echave, director, guionista y productor de la película, en el comunicado de presentación.

El realizador agregó que la cinta busca dar voz a mujeres que durante años permanecieron alejadas del centro de las historias.

Mirella Villalobos encabeza el elenco

El reparto está liderado por Mirella Villalobos, quien asume su primer papel protagónico en un largometraje.

También participan Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri y Flor Castillo, quienes interpretan a personajes con distintas perspectivas sobre la familia, el cuidado y la identidad.

La película es una coproducción de Del Barrio Producciones y Okee Chobee Films, con la colaboración de empresas y organizaciones del sector audiovisual.

Conversatorio sobre retratos familiares

Como parte de las actividades académicas del festival, Eduardo Mendoza participará junto con el cineasta Samuel Urbina en el conversatorio “Diálogos: Cine peruano en competencia”.

Ambos formarán parte de la mesa “Retratos de familia”, enfocada en películas que exploran las dinámicas familiares y sociales desde distintas perspectivas.

La actividad se realizará el 11 de agosto, de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., en la sala de conferencias del quinto piso del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La moderación estará a cargo de Brunella Bertocchi.

Fechas y sedes de las funciones de “ELLAS”

La primera función anunciada se realizará el sábado 8 de agosto, a las 7:10 p. m., en la sala 12 de Cineplanet San Miguel.

La segunda proyección será el lunes 10 de agosto, a las 5:00 p. m., en la sala 5 de Cineplanet Alcázar.

La función de gala tendrá lugar el jueves 13 de agosto en el Teatro NOS PUCP. La actividad incluirá alfombra azul, presentación del equipo y un conversatorio posterior a la exhibición.

El comunicado consigna el inicio de la actividad de gala a las 8:00 p. m. y la proyección de la película a las 9:10 p. m.

La trayectoria de Eduardo Mendoza De Echave

Eduardo Mendoza De Echave es director, guionista y productor peruano con más de dos décadas de trayectoria.

Ha escrito 15 largometrajes y dirigido 10 películas, presentadas en más de 50 festivales internacionales, según la información difundida por la producción.

Entre sus trabajos figuran “El evangelio de la carne”, seleccionada como candidata peruana a los premios Óscar, y “La hora final”.