El nuevo gobierno encuentra al país con una economía que crece, con la posibilidad de crecer aún más si se abordan una serie de aspectos estructurales como la seguridad jurídica, el control de la violencia y la criminalidad, mayor estabilidad política y control de focos de conflictividad social que se puedan presentar, señaló el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla.

Sobre el déficit fiscal indicó que no será tan alto este año y, probablemente, se tenga un resultado cercano a las reglas fiscales, pero no porque haya un esfuerzo de reducir gastos, sino porque se ha tenido una recaudación de ingresos fiscales muy importante, que de hecho sustenta en parte el crédito suplementario aprobado recientemente.

“El problema es que se basa en ingresos extraordinarios, no en aumento de ingresos permanentes y con una presión del gasto muy fuerte”, precisó el también director de Videnza.

Entonces, manifestó a Correo, el nuevo gobierno tendrá mucha presión para el gasto y hará difícil un proceso de consolidación fiscal que requiere el país.

“Si se crece más, se va a recaudar más, pero contener la presión de gasto es muy importante, especialmente la que proviene del Legislativo”, comentó.

Herencia

Además, según señaló Castilla, el gobierno entrante hereda 10 puntos del PBI en contingencias derivadas de sentencias judiciales, laudos arbitrales y garantías de asociación público-privada.

A ello se suma todo el legado de las aprobaciones que el Congreso ha hecho en iniciativas de gasto, que pueden sumar más de tres puntos del PBI, así como el tratamiento tributario preferencial que ha mermado ingresos permanentes para el fisco.

El exfuncionario explicó que el endeudamiento está en torno al 35% del PBI, no muy lejos del tope del 30% del PBI, pero con las contingencias puede crecer de forma importante.

En ese sentido, refirió que Petroperú es un tema importante que, probablemente, va a requerir una inyección adicional de recursos, en forma de garantías, o de extender alguna de las líneas de crédito que tiene con el Banco de la Nación.

“Por tanto, es urgente también lidiar con la situación de Petroperú, e ir al cumplimiento como mínimo de lo establecido en el decreto de urgencia. Esta es otra papa caliente que va a heredar el fisco”, precisó.

Entonces, según manifestó, entre contingencias y depender de ingresos extraordinarios, “las finanzas públicas, digamos, están tensionadas. Es un desafío que va a tener el gobierno entrante”.