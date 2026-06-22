Momentos de terror vivió una familia del distrito de Pueblo Nuevo al ser víctima de un atentado criminal. Sujetos de identidad todavía desconocida arribaron hasta su vivienda y detonaron un aparato explosivo. El fuerte ruido puso en alerta a la comunidad, quienes dieron cuenta a la policía para las diligencias correspondientes, que ayuden a dar con los responsables de este hecho ocurrido de madrugada.

Atentado criminal

Los facinerosos, al parecer, llegaron en una motocicleta hasta el sector donde tenían planeado atacar y aprovechando que todos en el lugar descansaban fueron acercándose a la vivienda de su víctima. Uno de estos empuñaba un artefacto cargado con pólvora, aún por determinar, y al estar frente a la propiedad prende la mecha y sale corriendo del lugar antes de ser alcanzado por la onda expansiva.

El explosivo detonó en la vereda, cerca de un mototaxi estacionado, que sufrió algunos daños materiales. En la propiedad también hubo afectación debido al atentado. El fuerte ruido alertó a las personas que viven en el predio, y también a los moradores quienes salieron aterrados y verificaron que se trataba de un hecho criminal, que por fortuna no deja perdidas de vidas humanas en el distrito más grande de la región.

Los efectivos de la delegación distrital acudieron al sector para iniciar con las diligencias por este nuevo atentado ocurrido en el mes de junio en la provincia. Cerca del inmueble hay instaladas cámaras de seguridad de los pobladores que serán usadas por la policía para la identificación de los sujetos que participaron en la colocación del explosivo, cuyo móvil esta en proceso de investigación.

Cabe mencionar que la noche del 11 de junio en el centro poblado Cañapay también se registró un atentado. En esa ocasión dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron a la casa de una empresaria del sector transporte y realizaron varios disparos. Los proyectiles impactaron en las ventanas dejando daño material. Los facinerosos fueron grabados por las cámaras de la propiedad, pero todavía no son atrapados.

EL DATO: Hace unos días, una comerciante presentó denuncia en la comisaria de Pueblo Nuevo por las amenazas de extorsionadores que venía recibiendo. Como parte de las investigaciones fueron atrapados una fémina y un sujeto.

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