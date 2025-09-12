El distrito de Parcona, en la provincia de Ica, vuelve a ser epicentro de violencia y criminalidad tras un nuevo ataque con explosivos registrado la tarde de ayer. La víctima, nuevamente un empresario minero, cuya camioneta fue destrozada en la cuarta cuadra del jirón Cusco, una zona cercana al mercado San Martín.

Ataque criminal

El ataque criminal quedó grabado en cámaras de seguridad, donde se observa como a las 3:05 de la tarde, un sujeto deja el artefacto explosivo, y cinco minutos después estalla, sacudiendo todo el distrito, afectando severamente no solo la camioneta del empresario sino también causando la rotura de vidrios en varias casas vecinas. El estruendo fue tan potente que se percibió a más de diez cuadras de distancia, generando pánico y conmoción.

Tras el ataque, la Policía Nacional llegó al lugar y procedió a acordonar la escena para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables, pero vecinos y testigos señalan que la violencia parece estar ligada a la modalidad de extorsión, un flagelo que ha golpeado con fuerza a Parcona en las últimas semanas.

Este nuevo atentado revive la memoria del ataque ocurrido el 25 de agosto pasado, cuando un artefacto explosivo también fue detonado frente a la vivienda del mismo empresario.

La sucesión de estos hechos violentos ha generado un clima de terror entre los vecinos, quienes ahora temen por su integridad y la de sus familias. “Desde hace más de 15 días nos extorsionan, la policía no da rondas de seguridad, he ido cuatro veces a la comisaría para pedir la copia de la denuncia y me tontean, me dicen que no está el personal y varias excusas. Nosotros somos gente que con sacrificio hemos salidos adelante”, declaró una madre de familia.

“Primero le mandan mensaje a mi esposo, que acceda a dar el dinero, luego me mandan mensajes a mí con texto indicando que dice “Hola somos del hampa”, dile a tu esposo que pague o sino vamos a matar a tus hijos”, añadió la víctima

“Ya dos veces nos han atentado, a ver si una persona pasaba por la vereda cualquiera podría morir, estamos indignados y nuestros vecinos están aterrorizados, queremos que la policía haga su trabajo que es capturar a los criminales, Ica es una provincia chica y la misma población sabe dónde están los delincuentes, menos la policía”, añadió otra familiar indignada.

La región Ica, atraviesa una preocupante ola de extorsión, entre enero y julio de 2025, se registraron 451 denuncias por extorsión, un aumento del 28,9 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 350 casos, según cifras del Sistema de Denuncias Policiales.

