La violencia vinculada a presuntos casos de extorsión vuelve a encender las alarmas en la región. En menos de 24 horas se reportaron dos hallazgos de artefactos explosivos en zonas urbanas: uno frente a una vivienda en el distrito de Parcona (Ica) y otro en un vehículo de un empresario en el sector Renacer de Pisco.

Amenaza criminal

Ayer por la madrugada, aproximadamente a la 1:05 a.m., efectivos de la Policía Nacional fueron alertados sobre un objeto sospechoso en los exteriores de una vivienda en Villa Parcona, Ica. El reporte fue hecho por dos sujetos que transitaban en mototaxi por la avenida Industrial, quienes notaron el paquete inusual frente a un módulo de color verde.

Al llegar al lugar, los agentes hallaron un artefacto explosivo de color amarillo con una mecha blanca, el cual no había detonado. Se sospecha que el hecho estaría vinculado a un intento de extorsión, considerando que días antes se produjo la detonación de otro explosivo en la cuadra 4 de la calle Cusco, también en Parcona.

La unidad especializada UDEX de la Policía fue convocada de inmediato y logró neutralizar el material sin que se registraran daños o víctimas.

Horas después, en el sector Renacer de Pisco, un joven empresario fue blanco de un ataque con explosivos. El artefacto detonó junto a su camioneta, una unidad negra que sufrió daños en la parte trasera, especialmente cerca de una de las llantas. El hecho ocurrió durante la noche y, aunque no dejó heridos, sí generó temor entre los vecinos de la zona.

La víctima denunció el ataque ante la Policía, que ya inició las investigaciones para identificar a los responsables. Las primeras hipótesis también apuntan a un posible caso de extorsión.

VIDEO RECOMENDADO