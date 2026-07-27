Muchas personas podrían estar perjudicando su salud visual sin ser conscientes de ello. Aunque el deterioro de la visión suele asociarse con el envejecimiento o el uso prolongado de dispositivos electrónicos, existen hábitos cotidianos que, mantenidos en el tiempo, pueden favorecer la aparición de enfermedades oculares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de mil millones de personas en el mundo presentan algún tipo de discapacidad visual que podría haberse prevenido o que aún no ha recibido tratamiento.

En el marco del Día Internacional del Autocuidado, el doctor Carlos Siverio Llosa, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, recordó la importancia de la prevención y de los controles oftalmológicos periódicos para detectar enfermedades antes de que ocasionen daños irreversibles.

Riesgos distintos según la etapa de vida

El especialista explicó que los factores de riesgo varían según la edad.

En los niños, el exceso de actividades de visión cercana y el uso prolongado de pantallas sin pausas favorecen la aparición y progresión de la miopía. Además, frotarse constantemente los ojos debido a alergias puede contribuir al desarrollo del queratocono, una enfermedad que afecta la córnea.

En los adultos, uno de los principales errores es postergar las consultas oftalmológicas, especialmente cuando existen antecedentes familiares de glaucoma, una enfermedad que suele avanzar sin síntomas y puede provocar pérdida irreversible de la visión.

Los nueve errores que podrían perjudicar la visión

El doctor Siverio identifica los siguientes hábitos que conviene corregir para proteger la salud ocular:

1. Esperar a tener síntomas para acudir al oftalmólogo

Enfermedades como el glaucoma, la degeneración macular o algunas patologías de la retina pueden desarrollarse sin manifestaciones evidentes en sus primeras etapas. En los niños, además, los controles permiten detectar oportunamente problemas como la ambliopía u “ojo perezoso”.

2. Pasar demasiadas horas frente a las pantallas

El uso continuo de celulares, computadoras o tabletas reduce la frecuencia del parpadeo, favoreciendo la resequedad ocular, irritación, ardor y visión borrosa. Se recomienda realizar pausas periódicas y recordar parpadear con frecuencia.

3. Automedicarse con gotas para el enrojecimiento

El uso frecuente de gotas vasoconstrictoras puede producir un efecto rebote y empeorar el problema. Lo adecuado es consultar al oftalmólogo para identificar la causa del enrojecimiento.

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4. Dormir con lentes de contacto o utilizarlos en piscinas

Dormir con lentes de contacto disminuye la oxigenación de la córnea y aumenta el riesgo de infecciones. Asimismo, utilizarlos en piscinas o en el mar puede exponer los ojos a microorganismos capaces de provocar úlceras corneales.

5. Ignorar cambios repentinos en la visión

La aparición de manchas, líneas torcidas o alteraciones en la visión central puede estar relacionada con enfermedades de la retina o de la mácula y requiere atención médica inmediata.

6. Mantener una alimentación poco saludable

Una dieta deficiente en frutas, verduras de hoja verde y pescado puede incrementar el riesgo de desarrollar cataratas, glaucoma o degeneración macular. Una alimentación equilibrada contribuye a preservar la salud ocular.

7. Dormir menos de lo recomendado

La falta de sueño favorece la sequedad ocular, el enrojecimiento y la fatiga visual. Dormir entre siete y ocho horas permite una adecuada recuperación de la superficie ocular.

8. No retirar el maquillaje antes de dormir

Los residuos de maquillaje pueden obstruir las glándulas de los párpados y aumentar el riesgo de blefaritis y otras afecciones oculares.

9. No proteger los ojos de la radiación ultravioleta

La exposición prolongada al sol incrementa el riesgo de desarrollar cataratas, pterigión y otras enfermedades oculares. El especialista recomienda utilizar lentes de sol con protección UV certificada.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta

El especialista enfatiza que realizar controles oftalmológicos periódicos, mantener hábitos saludables y atender oportunamente cualquier cambio en la visión son medidas fundamentales para preservar la salud ocular durante todas las etapas de la vida.