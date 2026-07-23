Las Fiestas Patrias representan una de las temporadas de mayor desplazamiento de viajeros en el Perú. Para este feriado largo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima que alrededor de 1,9 millones de personas realizarán viajes dentro del territorio nacional.

Sin embargo, además de planificar el transporte y el hospedaje, especialistas advierten que un viaje también puede poner en evidencia problemas de salud que hasta ese momento pasaban desapercibidos.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 79% de los viajeros reporta algún problema de salud durante o después de un viaje internacional.

¿Qué chequeos médicos recomiendan antes de viajar?

Ante este panorama, especialistas de Synlab aconsejan realizar un chequeo preventivo antes de emprender un viaje, especialmente cuando se trata de trayectos largos, destinos remotos, actividades físicas exigentes o personas con enfermedades crónicas.

Los cinco análisis sugeridos ofrecen una visión general del estado de salud:

Hemograma completo: ayuda a detectar anemia, infecciones y otras alteraciones sanguíneas que pueden provocar cansancio o malestar durante el viaje.

ayuda a detectar anemia, infecciones y otras alteraciones sanguíneas que pueden provocar cansancio o malestar durante el viaje. Glucosa en sangre: permite identificar diabetes o alteraciones en los niveles de azúcar que podrían descompensarse por cambios en la alimentación o los horarios.

permite identificar diabetes o alteraciones en los niveles de azúcar que podrían descompensarse por cambios en la alimentación o los horarios. Perfil lipídico (colesterol y triglicéridos): evalúa factores de riesgo cardiovascular que requieren seguimiento médico.

evalúa factores de riesgo cardiovascular que requieren seguimiento médico. Examen completo de orina: detecta infecciones urinarias y alteraciones metabólicas que pueden no presentar síntomas.

detecta infecciones urinarias y alteraciones metabólicas que pueden no presentar síntomas. Pruebas de función renal y hepática: verifican el adecuado funcionamiento de riñones e hígado, órganos fundamentales durante situaciones de esfuerzo físico, hidratación y uso de medicamentos.

Resultados en poco tiempo

Synlab informó que cuatro de los cinco análisis recomendados entregan resultados en un día hábil, mientras que las pruebas de función renal y hepática requieren un procesamiento de hasta siete días hábiles.

El doctor Félix Loza, director médico de Synlab, señaló que la prevención puede evitar complicaciones durante un viaje.

“Así como se planifica el hospedaje o se revisa el estado del vehículo antes de salir, también es importante conocer cómo se encuentra la salud. Muchas enfermedades no presentan síntomas en sus etapas iniciales y pueden manifestarse durante un viaje. Dedicar unos minutos a un chequeo preventivo puede marcar la diferencia entre disfrutar las vacaciones con tranquilidad o tener que buscar atención médica lejos de casa”, indicó.

Recomendaciones adicionales antes de salir

Además de los análisis médicos, los especialistas aconsejan:

Revisar el calendario de vacunación.

Llevar medicación suficiente para toda la estadía.

Mantener una adecuada hidratación.

Evitar la automedicación.

Contratar un seguro de viaje.

Acudir a una consulta médica si existen enfermedades de base o síntomas recientes.