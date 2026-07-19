En el marco del Día Mundial de la Salud Cerebral, especialistas enfatizan la importancia de adoptar hábitos saludables que contribuyan a preservar las funciones cognitivas y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas, entre ellas el accidente cerebrovascular (ACV).

De acuerdo con cifras citadas del Ministerio de Salud (Minsa), los accidentes cerebrovasculares constituyen la segunda causa de muerte en hombres y mujeres en el Perú. Además, se estima que uno de cada cuatro peruanos podría sufrir un ACV a lo largo de su vida.

Factores que influyen en la salud del cerebro

El científico especializado en metabolismo humano Hugo Palafox explicó que diversos factores pueden aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, entre ellos la hipertensión arterial, los traumatismos craneales, el sedentarismo y la falta de un descanso adecuado.

Asimismo, señaló que la predisposición genética y los antecedentes familiares también deben ser considerados al momento de diseñar estrategias de prevención.

“No se trata de cambios radicales, sino de pequeñas acciones que, en conjunto, pueden generar un cambio en la manera en que el cerebro envejece y afronta los retos de salud”, indicó.

Cuatro recomendaciones para cuidar la salud cerebral

1. Mantener la mente activa

Realizar actividades que estimulen el cerebro, como leer, aprender un nuevo idioma, conversar o participar en juegos de estrategia, favorece la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas.

2. Dormir lo suficiente

El descanso permite que el cerebro elimine sustancias de desecho y contribuya a regular procesos relacionados con la memoria, el aprendizaje y el estado de ánimo. La falta de sueño puede afectar el rendimiento cognitivo.

3. Practicar actividad física

Los especialistas recomiendan realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día, ya que la actividad física contribuye al control de la presión arterial y favorece la salud cardiovascular, un factor estrechamente relacionado con la salud cerebral.

4. Llevar una alimentación equilibrada

Una dieta variada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, junto con el control de factores como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado, ayuda a proteger el cerebro y reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares.

La prevención comienza con hábitos saludables

Palafox resaltó que el cuidado del cerebro debe abordarse desde edades tempranas y formar parte de la rutina diaria.

“Hablar sobre el cuidado del cerebro es más necesario que nunca. Cuidar al cerebro no es un lujo ni una simple recomendación, sino una inversión en bienestar, independencia y una vida larga y plena”, sostuvo.

Los especialistas recuerdan que la prevención también incluye realizar controles médicos periódicos y consultar a un profesional de la salud ante síntomas persistentes o factores de riesgo cardiovascular.