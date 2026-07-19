El copoazú, un fruto originario de la Amazonía peruana, se ha convertido en uno de los ingredientes naturales más utilizados en productos de cuidado corporal por sus propiedades hidratantes y nutritivas. Su riqueza en fósforo, pectina y vitamina C lo posiciona como un bioactivo de interés para la industria cosmética y alimentaria.

Su importancia también ha sido reconocida a nivel nacional. Desde 2025, el 29 de julio se conmemora el Día Nacional del Cultivo del Copoazú, con el objetivo de promover la biodiversidad amazónica y destacar el potencial económico y ambiental de este cultivo.

Un aliado para la hidratación y elasticidad de la piel

Especialistas en cosmética señalan que el copoazú aporta nutrientes que favorecen la hidratación y ayudan a mejorar la elasticidad de la piel, especialmente en personas que experimentan cambios naturales como flacidez, estrías o celulitis.

Según Catalina Pérez, gerente de Marketing de Natura, la manteca obtenida de la semilla de este fruto posee un alto contenido de aceites naturales que contribuyen a mantener la piel hidratada y con mejor apariencia.

“La manteca extraída de la semilla de copoazú es rica en óleo y tiene un poder hidratante que ayuda a tener una piel más firme y tonificada”, indicó la representante de la empresa.

Cómo incorporarlo a la rutina de cuidado corporal

Los especialistas recomiendan que una rutina de cuidado corporal incluya cuatro etapas básicas para aprovechar las propiedades del copoazú:

Limpieza de la piel con productos suaves.

Exfoliación dos o tres veces por semana para retirar células muertas.

Hidratación diaria del cuerpo y las manos.

Aplicación de productos reafirmantes en las zonas que requieran mayor cuidado.

Más allá del uso de productos específicos, mantener la piel hidratada, utilizar protector solar y adoptar hábitos saludables contribuyen a preservar su elasticidad y apariencia.

Un cultivo que impulsa la economía amazónica

Además de sus aplicaciones cosméticas, el cultivo del copoazú representa una fuente de ingresos para familias de la Amazonía peruana.

De acuerdo con la información difundida por Natura, la cadena de valor de este fruto beneficia a 145 familias de Madre de Dios y contribuye a la conservación de 2,2 millones de hectáreas de la Panamazonía, mediante un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.