El Perú realiza planes de rehabilitación ambiental para limpiar la Amazonía por derrames de petróleo. Sin embargo, en los últimos meses, comunidades demandan la limpieza de su zona afectada, pues hasta el momento el proceso de recuperación, limpieza y remediación no se ejecuta.

Los sitios impactados son específicamente los puntos S0107 y S0109 (Batería Huayurí) de la comunidad nativa José Olaya, S0118 (Batería Shiviyacu) de la comunidad nativa José Olayta y S0113 (Batería Dorissa) de la comunidad nativa Nueva Jerusalén.

Cabe precisar que el Programa de Pasivos Ambientales Financiado por el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Profonanpe) es un fondo ambiental que tiene como propósito promover la sostenibilidad de la vida conectando a la humanidad con el medio ambiente.

Está especializado en la captación, administración y canalización de recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente, la remediación ambiental, la mitigación y adaptación del cambio climático.

Las comunidades esperan la limpieza de cuatro puntos. Foto referencial: cortesía Sebastián Castañeda/Rainforest Foundation US

LA LICITACIÓN

El Profonanpe lanzó una licitación pública internacional para contratar a una empresa que se encargue de hacer la remediación de los cuatro sitios impactados.

El proceso se lanzó el 7 de julio de 2025 con una publicación en el diario El Peruano, así como el envío de correos a diferentes empresas.

Se registraron más de 150 empresas nacionales e internacionales. Sin embargo, al 24 de noviembre del 2024 se recibieron -dentro del plazo establecido- cinco propuestas de empresas Consorcio Resiter Perú S.A.C./Clean Pacific S.A.C., Consorcio Tema Litoclean S.A.C./Lamor Perú S.A.C., Monport Energy S.A.S., Biointech S.A.S y Kanay.

Finalmente, el Consorcio Tema Litoclean S.A.C./Lamor Perú S.A.C. obtuvo el puntaje mayor.

Finalmente, el contrato se cerró 84,997,700.00 soles y se le comunicó a la empresa de la adjudicación el 17 de abril de este año. Sin embargo, hasta la fecha, no se suscribe, por lo tanto, las comunidades esperan la limpieza.

OBSERVACIÓN

De acuerdo con fuentes de Correo, el Profonanpe realizó una auditoría a la licitación pública para identificar riesgos u observaciones al proceso.

Así, se identificó que ninguno de los cinco postores pasó la revisión porque todos presentaron observaciones.

Los hallazgos del informe constituyen fallas que afectan la posibilidad de verificar si los postores realmente pueden ejecutar el contrato.

Los hallazgos del informe fueron los siguientes:

1. Un conograma reformulado en reiteradas ocasiones sin un expediente ordenado que lo respalde.

2. El expediente no tiene un sistema que permita reconstruir en orden los documentos del proceso.

3. Las respuestas que dio Profonanpe a las preguntas de los postores, no se incorporan en las bases del concurso.

4. Hay un riesgo de que el comité del concurso aplique el estándar de admisión de forma flexible o inconsistente.

5. No se verificó si el personal clave ofertado seguía disponible luego de meses de retraso.

6. En las actas de negociación con el postor ganador no se precisa a qué empresa representada cada persona.

Sobre el Consorcio Tema y Lamor que fue el ganador, la auditoria señala que parte de su experiencia general es verificable. Sin embargo, subsisten dudas sobre la acreditación de experiencia específica.

“También hay riesgos en cómo se asignaron ciertos puntajes técnicos, por falta de parámetros objetivos claros”, se lee en el documento.

La limpieza de petróleo en las comunidades nativas deberá esperar. Foto: David Díaz Ávalos / Puinamudt.

DESCARGOS

¿Por qué demora el inicio de la limpiza? Al respecto, Profonanpe indicó a Correo que el 17 de abril de este año le notificaron al consorcio ganador que inicie con los trámites para la obtención de la carta finaza, un documento indispensable para firmar el contrato.

Profonanpe reiteró el pedido el 25 de junio. Sin embargo, el 8 de julio, el Consorcio Tema y Lamor solicitó que la presentación de la carta fianza se de al inicio de las actividades de ejecución en el campo.

Fue así que el 31 de julio, el Profonanpe le informó al consorcio ganador que la adjudicación quedaba sin efecto debido a que no cumplió con presentar la carta fianza.

Por ahora se deberá convocar a un nuevo proceso de selección en el plazo más breve.