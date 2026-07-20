La leucemia linfocítica crónica (LLC) es el tipo de leucemia más común en adultos mayores y una de sus principales características es que puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes.

Especialistas reunidos en Lima señalaron que este comportamiento hace que muchos pacientes reciban el diagnóstico de manera casual, tras un análisis de sangre solicitado por otros motivos, lo que refuerza la importancia de reconocer las señales de alerta y acudir oportunamente a una evaluación médica.

Según el estudio Carga Mundial de Enfermedad, en 2019 se diagnosticaron alrededor de 111 casos de leucemia linfocítica crónica en el Perú, una enfermedad considerada poco frecuente, pero que continúa representando un desafío para el sistema de salud.

Una enfermedad que puede no presentar síntomas

La LLC se origina en los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco encargado de ayudar al organismo a combatir infecciones.

En esta enfermedad, dichas células se acumulan de forma progresiva en la sangre, los ganglios linfáticos y otros órganos, un proceso que puede avanzar lentamente antes de generar manifestaciones clínicas.

Cuando la enfermedad progresa, pueden aparecer síntomas como:

Fatiga persistente.

Ganglios linfáticos inflamados.

Fiebre sin causa aparente.

Sudoración nocturna.

Pérdida de peso involuntaria.

Infecciones frecuentes.

Los especialistas precisan que estas manifestaciones no son exclusivas de la leucemia, pero recomiendan buscar atención médica si persisten o se presentan de forma recurrente.

También alertan sobre el linfoma de células del manto

Durante el encuentro científico también se abordó el linfoma de células del manto, un subtipo poco frecuente de linfoma no Hodgkin que afecta el sistema linfático y que, al igual que la LLC, requiere un diagnóstico oportuno y atención especializada.

Los participantes señalaron que los avances en el conocimiento de estos cánceres hematológicos han permitido mejorar las herramientas diagnósticas y ampliar las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes.

Diagnóstico temprano sigue siendo clave

El director de la Unidad de Oncología de AstraZeneca Perú, Alexander Cipriani, destacó que los avances científicos solo pueden beneficiar a los pacientes si la enfermedad es detectada a tiempo.

“Hoy estamos viendo cómo la innovación está cambiando la historia de los cánceres de la sangre. En el caso de la leucemia linfocítica crónica, contar con un diagnóstico oportuno sigue siendo fundamental para que los pacientes puedan beneficiarse de estos avances”, afirmó.

El encuentro reunió a hematólogos y oncohematólogos nacionales e internacionales para analizar los avances en el tratamiento de la LLC y presentar el Consenso Latinoamericano de Linfoma de Células del Manto, elaborado por el Grupo GELL.