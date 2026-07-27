Una serie de conversaciones de WhatsApp halladas durante un operativo fiscal vinculó al entorno del exministro y actual dirigente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con un presunto esquema de recorte de remuneraciones a una exasesora parlamentaria. De acuerdo con lo revelado por Cuarto Poder, los mensajes fueron encontrados en el marco del denominado Caso Mavi, una investigación por tráfico de insumos químicos relacionados con organizaciones criminales del VRAEM.

Las comunicaciones pertenecen a Zoila Soledad Yauri Aquino, quien fue asesora del despacho de Roberto Sánchez y también participó como candidata a diputada por Juntos por el Perú. Según los chats recopilados por el Ministerio Público, la exfuncionaria habría contado a sus familiares que debía entregar parte de sus ingresos mensuales por indicación del entonces congresista.

Fuente: Cuarto Poder.

¿Qué revelan los chats encontrados por la Fiscalía?

Los mensajes revisados por la Fiscalía corresponden al periodo comprendido entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023, cuando Yauri mantenía vínculo laboral con el despacho parlamentario. En una conversación del 1 de noviembre de 2021, Roberto Sánchez le recordó a la exasesora la necesidad de cumplir con acuerdos relacionados con sus remuneraciones.

En respuesta, Yauri señaló que los depósitos y montos entregados eran coordinados con una persona identificada como Marisol. Las conversaciones también incluyen mensajes enviados a sus hijos, donde habría detallado descuentos aplicados a su salario y otros beneficios económicos.

En los registros obtenidos por las autoridades, la exasesora mencionó que entregaba hasta S/ 1 800 mensuales y que los descuentos también alcanzaban pagos adicionales como gratificaciones y bonos parlamentarios. En uno de los mensajes, hizo referencia a un bono de S/ 9 900 recibido durante 2023 y señaló que parte de ese monto también habría sido retenido.

Los familiares de Yauri le recomendaron conservar pruebas de las entregas de dinero mediante fotografías y comprobantes de transferencias. Estas conversaciones forman parte de la documentación que será evaluada por las autoridades correspondientes.

Fuente: Cuarto Poder.

Denuncia será revisada por la Fiscalía Anticorrupción

La fiscal antidrogas Edith Ccora indicó que los hallazgos relacionados con los presuntos descuentos de remuneraciones no forman parte de la investigación principal del Caso Mavi. Por ello, el Ministerio Público remitirá copias certificadas del expediente a la Fiscalía Anticorrupción para que determine si corresponde iniciar diligencias por posibles delitos vinculados a la función pública.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina también señaló que la investigación permitió advertir posibles vínculos entre estructuras criminales y espacios de decisión política. Además, mencionó que la revisión de estos hechos permitirá establecer si existieron irregularidades dentro del ámbito estatal.

Vínculo entre Roberto Sánchez y su exasesora

Zoila Yauri Aquino estuvo vinculada políticamente a Roberto Sánchez desde la campaña electoral de 2021 y posteriormente integró su equipo parlamentario. La exasesora también fue candidata a diputada por Juntos por el Perú en las últimas elecciones generales.

Durante las diligencias fiscales, las autoridades también identificaron que una propiedad ubicada en Ancón, vinculada a Yauri, era utilizada como punto de acopio de insumos químicos investigados dentro del Caso Mavi. Este hecho forma parte del expediente que dio origen a la revisión de los dispositivos donde fueron encontrados los chats.

La Fiscalía deberá determinar si las conversaciones revelan la existencia de un esquema irregular de cobros o si corresponde establecer responsabilidades individuales por los hechos descritos en los mensajes. Mientras tanto, la información será evaluada por la instancia especializada en delitos contra la administración pública.

Fuente: Cuarto Poder.