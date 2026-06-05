Tras su reciente matrimonio con Christian Domínguez, Karla Tarazona señaló que se encuentra enfocada en su bienestar y en disfrutar la etapa que vive junto a su esposo.

La pareja realiza una corta luna de miel en Nueva York, donde también tiene actividades programadas antes de continuar con sus días de descanso.

En declaraciones para Trome, Tarazona explicó que el día de su boda prefirió no brindar entrevistas debido al momento personal que estaba viviendo.

“Ese día estaba celebrando, estaba feliz, era mi momento, estábamos felices y disfrutando”, expresó Karla.

Sobre las críticas que recibió la ceremonia, la conductora evitó confrontaciones directas y minimizó los comentarios negativos. Afirmó que no presta atención a opiniones que considera ajenas a su vida personal y defendió las decisiones tomadas en su celebración.

“La gente que habla mal de ti es por cuatro cosas: Ganas de ser tú, ganas de tener lo que tú tienes, ganas de hacer lo que tú haces y ganas de lograr lo que logras. Así que no hay que enfadarse con las personas que hablen mal de ti, ellos siguen en tu vida porque quieren saber de ti, pero no estamos pendientes de la vida de ellos”, efatizó.

Luego continuó con: “Las personas enfocadas y realizadas no tenemos tiempo para hablar mal de los demás, ni fijarse en lo que hacen. Por último, si quería ponerme un árbol en la cabeza es mi boda, mi vida y no me manejo pensando a quién le gusta o no”.