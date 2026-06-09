Tras ocho años de ausencia, el cantante colombiano Charlie Zaa regresa a los escenarios peruanos con un espectáculo al que ha denominado “Nacer de nuevo”, propuesta artística que califica como un proceso de renacimiento personal frente a una industria musical saturada de información.

“Es importante tener en cuenta que el mundo genera hoy tanta información que en su momento se convierte en desinformación, y ese fenómeno ha repercutido tanto en la industria musical que está perdiendo el rumbo. Por lo mismo, creo que hay que resaltar que la música romántica; el bolero, el vals, la cumbia, la bachata, todos estos géneros que han marcado una época, se mantienen firmes y vigentes aunque no estén en la tendencia o de moda”, dice el artista que se presentará este 13 de junio en el auditorio del Parque de la Exposición.

¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación a las nuevas plataformas digitales y redes sociales?

El proceso ha consistido en intentar acomodarme a la nueva industria, a lo que son las redes sociales y plataformas digitales, que antes para mí eran radio, prensa y televisión y paraba de contar. Si quería dar a conocer algo, pues me tomaba un avión al Perú y hacía un plan de promoción, visitaba los diferentes medios y cumplíamos con un trabajo maravilloso. Existía esa comunicación, ese afinidad y ese contacto físico que es tan importante cuando se entabla una relación o cuando se quiere hablar de algo. Hoy, todo ha pasado a un segundo y un tercer plano y el mundo va demasiado rápido y olvidan efectivamente que no se trata de velocidad, sino de resistencia.

¿Entre esas nuevas tendencias en la música hay una exigencia de lanzar canciones nuevas de forma constante?

Ese afán es falta de fe, yo creo que más claro no canta un gallo, pienso que cuando nosotros no tenemos realmente un destino o un rumbo, cualquier ruta de bus nos sirve. Así que tenemos que empezar primero por tener fe en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo. En lugar de lanzar decenas de canciones para ver qué pasa, hay que entregar un producto de calidad y trabajar para que las cosas pasen.

"En lugar de lanzar decenas de canciones para ver qué pasa, hay que entregar un producto de calidad y trabajar para que las cosas pasen", dice Charlie Zaa.

En tu carrera hay un hito que se llama “Sentimientos”. ¿Esperabas que ese álbum se convertiría en un clásico?

No te puedo decir que ya sabíamos lo que iba a suceder y que sería un éxito a nivel mundial. Yo hice ese trabajo porque le debía plata a mis padres y lo asumí como normalmente siempre lo hago y creo que esas cosas son las que funcionan. Ninguno de los involucrados, ni la compañía discográfica, ni el productor imaginó que el álbum se transformaría en un fenómeno de catálogo que quedaría para la historia.

A 30 años de su lanzamiento te sigue dando satisfacciones.

Esas cosas suceden cuando alguien hace bien su trabajo, pero no está diciendo: ‘Voy a hacer el éxito número uno o voy a escribir esta canción y será la número uno’. La mayoría de veces no pasa, “Sentimientos” nos tomó por sorpresa a todos y después de que se hizo un fenómeno mundial, nos generó aún más responsabilidad. Hemos venido defendiendo esta bendición desde hace 30 años, con la bandera en alto de la música romántica.

¿Qué le aconsejarías a ese talento joven que a pesar de las tendencias quiere iniciar una carrera en la música romántica?

Bueno, a los artistas emergentes les diría que se mantengan firmes, con la convicción de que esta carrera no se trata de velocidad, sino de resistencia, que no pierdan nunca la fe, que es la que los va a llevar a conseguir todo lo que cada uno de ellos sueñan. También les diría que disfruten mucho del proceso más que del resultado y que cuando reciban este regalo maravilloso y gigante como el que Dios le dio a este su servidor, pues su identidad no cambie, porque el dinero no te puede cambiar. La fama no te puede cambiar, si es que tienes tus valores bien puestos.