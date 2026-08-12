Astrid Alvarado Domenack, representante de Monteverde, fue coronada como Miss Castilla 2026, en una noche de belleza, elegancia y tradición, mientras que Andrea Ubillús fue elegida Miss Turismo, en el certamen de belleza por el 106° aniversario de creación política del distrito.

Astrid, estudiante de 5to. secundaria, fundadora de la iniciativa “Floreciendo con Astrid”, que promueve el amor propio y la motivación en las mujeres, fue coronada por Guisella Cisneros, Miss Castilla 2025, mientras “Miss Turismo” fue coronada por el alcalde Julio Vásquez.

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EL EVENTO

Las candidatas desfilaron en la pasarela en traje de opening, típico y de gala, portando elegancia y desenvolvimiento, donde estuvieron los cantantes Cristian Aguilar y el imitador de José José, José Pinedo.

La noche se vivió en un ambiente popular, donde las barras fueron factor importante en la elección, mientras el jurado tuvo ardua labor.

El burgomaestre precisó que no solo busca reconocer la belleza y elegancia de las participantes, sino también poner en valor el talento, la preparación, la identidad y el compromiso de las jóvenes castellanas. Deseó éxitos a Astrid Alvarado Domenack y Andrea Ubillús en la representación del distrito durante este año.