En el marco de la celebración por el 106° aniversario de la Reivindicación Política de Castilla, la Municipalidad Distrital desarrolló la “Noche de Historia y Memoria de Castilla”, una velada cultural orientada a revalorar las raíces, tradiciones y acontecimientos que forman parte de la identidad del distrito.

Allí se reunieron autoridades, investigadores, artistas y vecinos para fortalecer la identidad y preservar la memoria del distrito y de paso conocer y recordar el legado histórico que legó don Ramón Castilla y Marquesado.

HISTORIA

El investigador Miguel Ángel Pingo Nolasco, autor del “Compendio de la Historia de Castilla”, presentó aspectos relacionados con el origen, las costumbres, tradiciones y principales acontecimientos que han contribuido a construir la identidad, pero sobre todo sus pobladores que aportaron para que Castilla siga siendo ese poblado de los “Tacaleños” que conservan el orgullo de este nombre originario.

Cabe destacar que el distrito de Castilla se llamó originalmente Tacalá en honor al histórico curacazgo tallán que pobló esa zona del valle. Los “tacaleños” son los vecinos y gentilicio tradicional de este sector, cuyas raíces ancestrales e identidad cultural están profundamente ligadas a la peruanidad de la región.

Según la historia, el territorio actual de Castilla se asentó el trascendental señorío de Tacalá, parte de la cultura Tallán, cuyo primer distrito fue elevado inicialmente como distrito de Tacalá, posteriormente se cambió el nombre oficial para honrar al Mariscal Ramón Castilla.

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ACTIVIDAD

La jornada cultural dominical incluyó las presentaciones artísticas del saxofonista Cristhian Pérez y un número de marinera, además de la proyección de material audiovisual sobre “Castilla de ayer y hoy” generando un espacio de encuentro entre la historia, la cultura y las expresiones artísticas.