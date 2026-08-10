Tres de las ocho candidatas al concurso de belleza Miss Castilla 2026.
Tres de las ocho candidatas al concurso de belleza Miss Castilla 2026.

Ocho simpáticas jovencitas buscarán conquistar la corona y representar con orgullo al distrito castellano en el marco de la celebración por los 106 años de Reivindicación Política de , a llevarse a cabo hoy lunes a partir de las 8:00 p.m. en la avenida Junín.

Será una noche llena de elegancia, talento, música y emoción, donde el jurado especial tendrá la oportunidad de evaluar a las candidatas, que serán alentadas por sus barras en esta celebración.

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POSTULAN

Las candidatas que postulan son: Astrid Antonella Alvarado Domenack (16 años); Ashli Stany Córdova Raymundo (16); Jeniffer Nicol Asmat Monzón (23); Mía Nathaniel Panta Mendoza (16).

También: Andrea Carolina Ubillús Herrera (17); Lhia Fabiana Cardoza Neira (16); Abigail Mileny Mondragón Moreno (20) y Abigail Mileny Mondragón Moreno (20).

La ganadora será coronada por su antecesora Guisella Cisneros Zeta, Miss Castilla 2025 y la banda impuesta por el alcalde Julio Vázquez Alberca.

Otras actividades de los festejos es el concurso de pintura y dibujo: “Pintando la historia del futuro de Castilla” a realizarse el miércoles 12 en el parque Don Bosco, luego el concurso gastronómico y por la noche la serenata en la Av. Junín.

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