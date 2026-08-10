Ocho simpáticas jovencitas buscarán conquistar la corona y representar con orgullo al distrito castellano en el marco de la celebración por los 106 años de Reivindicación Política de Castilla, a llevarse a cabo hoy lunes a partir de las 8:00 p.m. en la avenida Junín.
Será una noche llena de elegancia, talento, música y emoción, donde el jurado especial tendrá la oportunidad de evaluar a las candidatas, que serán alentadas por sus barras en esta celebración.
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POSTULAN
Las candidatas que postulan son: Astrid Antonella Alvarado Domenack (16 años); Ashli Stany Córdova Raymundo (16); Jeniffer Nicol Asmat Monzón (23); Mía Nathaniel Panta Mendoza (16).
También: Andrea Carolina Ubillús Herrera (17); Lhia Fabiana Cardoza Neira (16); Abigail Mileny Mondragón Moreno (20) y Abigail Mileny Mondragón Moreno (20).
La ganadora será coronada por su antecesora Guisella Cisneros Zeta, Miss Castilla 2025 y la banda impuesta por el alcalde Julio Vázquez Alberca.
Otras actividades de los festejos es el concurso de pintura y dibujo: “Pintando la historia del futuro de Castilla” a realizarse el miércoles 12 en el parque Don Bosco, luego el concurso gastronómico y por la noche la serenata en la Av. Junín.