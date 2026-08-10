La Municipalidad Provincial de Arequipa multará con S/1,100 a los transportistas que no respeten el pasaje de S/1 dispuesto para seis concesiones del Sistema Integrado de Transportes (SIT). La comuna inició la colocación de stickers en las unidades para identificar a los vehículos que deben aplicar la nueva tarifa.

“De acuerdo a la tabla de infracciones de la 640, se verifica el cumplimiento de la disposición y, de no acatarla, se procede a sancionar”, explicó Luis Machaca, coordinador del SIT. El funcionario precisó que se trata de una infracción por incumplir los términos de la autorización de servicio, cuya sanción equivale al 20% de una UIT, es decir, S/1,100.

El funcionario precisó que los adhesivos serán colocados en puntos estratégicos del Centro Histórico y sobre los antiguos tarifarios de S/1.30. De esta manera, los pasajeros podrán identificar las unidades que están obligadas a cobrar un sol. Los transportistas que se resistan a colocar el sticker también serán fiscalizados.

La medida comprende a las concesiones Consorcio Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum, que operan en diferentes distritos de la ciudad y deberán cumplir con la tarifa de S/1 establecida por la Municipalidad.

La Municipalidad informó que hasta el momento se han registrado alrededor de 74 denuncias de usuarios por el incumplimiento de la nueva tarifa. Estos casos pasarán a una evaluación administrativa y podrían generar multas y otras medidas contra las empresas o transportistas responsables.

La fiscalización también alcanzará a las unidades que hayan dejado de prestar el servicio. Machaca indicó que la comuna utilizará el monitoreo GPS del SIT para identificar los vehículos que no salieron a trabajar y determinar si corresponde iniciar un procedimiento sancionador.

En tanto, Edmer David Sudario Salis, subgerente de Transporte Interurbano y Especial, anunció que la Municipalidad reforzará el control con la contratación de aproximadamente 100 nuevos fiscalizadores, cuya incorporación está prevista para fines de agosto.