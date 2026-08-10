Tres personas fallecieron esta mañana tras un violento triple choque registrado en la Carretera Central, en el tramo La Oroya-Jauja. El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 a. m., en el kilómetro 51+500, a la altura del sector de Yanachacra, en el distrito de Rosario (Curicaca), provincia de Jauja.

En el siniestro estuvieron involucrados un semitráiler de placa BKM-723, una camioneta de placa M4O-719 y un automóvil Toyota Yaris de color gris oscuro metálico, con placa W4F-390.

Tras el impacto, el automóvil terminó despistado y fuera de la vía, debido a la fuerza de la colisión. Los tres ocupantes que viajaban en esta unidad fallecieron, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.

De acuerdo con información registral de Sunarp, el Toyota Yaris involucrado figura a nombre de Noemi Nolberta Ychuca Palomino.

Representantes del Ministerio Público fueron convocados para realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.