María Pía Copello felicitó a Edson Dávila por el nuevo programa que conducirá los sábados por la noche en América Televisión, aunque comentó que el espacio originalmente había sido considerado para ella antes de ser finalmente asignado a ‘Giselo’.

“ Es un reto grande para Edson, pero ese horario me lo quitaron a mí y se lo dieron a él. Yo me fui de ‘Mande quien mande’ para hacer el programa nocturno los sábados con ProTV, pero al final me dijeron que eso no iba ”, manifestó en su podcast ‘Sin +Q Decir‘.

“ Me estaba yendo superbién en ‘Mande quien mande’, pero corría el chisme de que ProTV se encargaría del horario estelar con Peter Fajardo. Luego me llamó Mariana (Ramírez del Villar) para decirme que no va. Lo cuento sin piconería ”, agregó.

Edson Dávila lanza programa en ex horario de su madrina Gisela Valcárcel

Desde este sábado 13 de junio, “Edson Pa’ Qué Más” llega a las noches de América Televisión, bajo la conducción de Edson Dávila, quien suma un nuevo reto en su carrera..Con el estilo fresco, irreverente y auténtico que lo caracteriza, Edson recibirá cada semana a reconocidos personajes de la farándula, cantantes, actores y diversas figuras del espectáculo, quienes no se salvarán de las picantes preguntas, las divertidas ocurrencias, las irreverentes bromas y los difíciles retos preparados especialmente para cada invitado.

Sobre esta nueva etapa profesional, Edson Dávila confesó que la propuesta de llevar “Edson Pa’ Qué Más” a la pantalla de América Televisión lo llenó de emoción y sorpresa. “Me emocionó mucho porque sentí que era un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde hace varios años. Al principio no lo podía creer, pero cuando vi que todo comenzó a avanzar tan rápido entendí la magnitud de esta oportunidad y la responsabilidad que representa. Sentí que alguien vio nuestro trabajo y creyó en él”, comentó.

El conductor destacó que este importante paso llega luego de cuatro años de trabajo constante como creador de contenido y conductor, experiencia que le ha permitido fortalecer una conexión cercana con el público. “La gente me siente cercana y eso es algo que valoro muchísimo. Siempre son muy amorosos conmigo y creo que eso también se ha ganado gracias al trabajo que realizo diariamente en ‘América Hoy’. Recibo el cariño de jóvenes, padres de familia y personas de todas las edades, y estoy profundamente agradecido por ello”, señaló.