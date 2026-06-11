La edición más reciente de ‘Esto es Guerra’ estuvo marcada por el retorno de Johanna San Miguel a la conducción del espacio televisivo.

Su ingreso sorprendió a los participantes y al público, además de propiciar un esperado reencuentro con Mathías Brivio después de once años.

Visiblemente emocionada, la conductora recordó los inicios de ambos al frente del formato y destacó el trabajo realizado durante los primeros años del programa.

“Han pasado once años que no conducimos juntos, más allá de la competencia, eres mi dupla perfecta. Empezamos este sueño cuando no se llamaba ‘Esto es Guerra’ sino ‘Dos para las 7’ y remamos juntos. Por aquí pasarán muchas personas, lo harán bien pero acá estamos los pioneros, los históricos, construimos esto con mucho trabajo y hemos dejamos la mesa servida a quienes vinieron luego”, expresó.

El reencuentro estuvo acompañado de un abrazo entre ambos conductores, quienes compartieron escenario durante una de las etapas más recordadas del reality de América Televisión. La escena generó aplausos y muestras de afecto en el set.

Por su parte, Mathías Brivio recordó las dificultades que enfrentaron durante los primeros años del programa y resaltó la permanencia del formato en la televisión peruana.