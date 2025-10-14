Por tercera ocasión en menos de un mes, facinerosos volvieron a atacar con aparatos explosivos a una discoteca que se ubica en el sector Víctor Raúl, en el distrito de Laredo.

El ataque ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana de este martes, cuando un joven llegó hasta los exteriores del local “Imperio Black” para arrojar una dinamita y luego huir del lugar.

Este atentado dejó daños materiales en la puerta del negocio que está en la avenida Carlos Manuel Cox. Además, la onda expansiva afectó a dos viviendas cercanas que terminaron con los vidrios de las ventanas rotas.

Como se conoce, la noche del sábado 27 de setiembre el negocio ya había sufrido un atentado bajo la misma modalidad. Luego, en otra oportunidad, dispararon contra la fachada del establecimiento.

“Se supone que es extorsión, porque cuando tiran una bomba es porque algo lo están pidiendo. Debe ser demasiado fuerte (lo que piden), ya son tres veces”, indicó el tío del dueño del local en declaraciones a Sol TV Noticias.

El agraviado ya entregó las imágenes de las cámaras de seguridad a la Policía y así puedan identificarlo.