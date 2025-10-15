De terror. Lo que se había planificado como una noche de alegría y celebración terminó en una infernal balacera que dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas dos músicos y una mujer policía. El hecho ocurrió la noche del último martes en una casa de la avenida Santa, en la urbanización La Marquesa, provincia de Trujillo, región La Libertad.

De acuerdo a la información policial, en la vivienda se celebraba la fiesta de cumpleaños de un abogado, cuando sicarios llegaron a bordo de un un auto blanco y abrieron fuego contra los asistentes. En el lugar se encontraron más de 20 casquillos de bala.

La Policía informó que las personas heridas fueron identificadas como Jhon Loyola Jara (33), quien recibió un balazo en el glúteo izquierdo. Él fue traslado al Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud.

Marcos Ríos Rubio, y Alexander Milla Reyes son otros heridos. Ellos fueron evacuados al centro de salud La Noria, y luego referidos al Hospital Belén.

En la balacera también resultó herida la suboficial de tercera Débora Valdivia Huamán, quien labora en la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Trujillo (UTSEVI). Ella recibió un impacto de bala en la rodilla derecha.

Según las primeras pesquisas, el ataque habría estado dirigido a un empresario relacionado al transporte de minera. Se obtuvo información que venía recibiendo amenazas, incluso relató que desde Pataz venían buscando la ubicación de su local principal para atentar contra su vida.

Se informó que en la actividad social e encontraba el cantante de cumbia “Colocho”, de El Porvenir.